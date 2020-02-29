اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش ليفربول LIVE Liverpool

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من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وواتفورد في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب فيكارج رود، ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم وسيتم إذاعتها عبر قناة bein sports HD 2.

وكان ليفربول حقق فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على ملعب أنفيلد رود على منافسه وست هام يونايتد 3/2 في الجولة الـ27 من البريمييرليج الإثنين الماضي.

ونجح ليفربول في تخطي رقم مانشستر سيتي وأصبح أكثر فريق في تاريخ البريميرليج تحقيقًا للانتصارات المتتالية على ملعبه بواقع 21 فوز متتالي.

وبتسجيله هدف في وست هام، بات محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول في المركز الرابع على قائمة أفضل هدافي الريدز في تاريخ الدوري الإنجليزي معادلاً رقم

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لويس سواريز برصيد 69 هدفًا.

وعن المباراة قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمنر الصحفي قبل المباراة: “أتوقع مباراة صعبة وقوبة ويتوقع الجميع أن يأتي ليفربول إلى هناك ولن يتم سؤالنا إلا عن الفوز رقم 19 على التوالي وهذا وضع رائع بالنسبة لهم لتقديم مباراة كبيرة”.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

وأضاف: “سيكون ذلك اللقاء صعب حقًا. لكن ما زلت أتطلع إليه. بالنسبة لنا، من الواضح أنها مباراة مهمة للغاية وعلينا إظهار ذلك”.

وأشار: “يجب أن نكون مستعدين بنسبة 100 % لهذه المعارك. هذا أكثر ما أحبه في أولادي، أنهم