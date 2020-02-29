اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم .. بث مباشر رابط مباراة ليفربول اليوم live bein Sport

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السبت 29/2/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل فريق ليفربول في قطع خطوة إضافية

نحو التتويج بلقب البريميرليج، من خلال حلوله ضيفاً من العيار الثقيل على أرضية ملعب

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فيكاردج رود من أجل مواجهة فريق واتفورد في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على واتفورد مساء السبت 29 فبراير 2020، الموافق 5 رجب 1441،

وذلك على ملعب فيكارج رود في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي

الممتاز.وتسعى كتيبة يورجن كلوب إلى مواصلة سلسلة اللا هزيمة والانتصارات المتتالية

ليقترب رويدًا رويدًا من الحصول على لقب البريميرليج الذي بات حسمه مسألة وقت ليس أكثر.