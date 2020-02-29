اونلاين | live رابط مباشر الآن مباراة ليفربول وواتفورد اليوم | يلا شوت حصري ليفربول اليوم بدون تقطيع

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قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمنر الصحفي قبل المباراة: “أتوقع مباراة صعبة وقوبة ويتوقع الجميع أن يأتي ليفربول إلى هناك ولن يتم سؤالنا إلا عن الفوز رقم 19 على التوالي وهذا وضع رائع بالنسبة لهم لتقديم مباراة كبيرة”.

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد

وأضاف: “سيكون ذلك اللقاء صعب حقًا. لكن ما زلت أتطلع إليه. بالنسبة لنا، من الواضح أنها مباراة مهمة للغاية وعلينا إظهار ذلك”.

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وأشار: “يجب أن نكون مستعدين بنسبة 100 % لهذه المعارك. هذا أكثر ما أحبه في أولادي، أنهم مستعدون للقتال”.

وواصل: “ليس الأمر عندما يدركون في مباراة ما أن الأمور لا تسير في طريقهم، لا يستسلمون، نحاول إيجاد طريقة أخرى. أصبح ذلك في شخصيتنا وهذا ما يتعين علينا القيام به مرة أخرى:.

وأكد: “ستكون مواجهة واتفورد صعبة للغاية، فنيًا وبدنيًا وسيرى الجميع ذلك، لذلك يتعين علينا أن نتأكد من أن كل شخص يمكنه رؤية مدى أهمية هذا اللقاء لنا أيضًا”.

وحول الغيابات أعلن كلوب عدم مشاركة الثلاثي جودرن هندرسون وجيمس ميلنر وشيردان شاكيري في مباراة ليفربول أمام واتفورد مساء اليوم، ولكنه أوضح أن جميعهم يخطون خطوات إيجابية نحو العودة إلى كامل لياقتهم من جديد.