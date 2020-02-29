اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ليفربول

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من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وواتفورد في الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب فيكارج رود، ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم وسيتم إذاعتها عبر قناة bein sports HD 2.

وكان ليفربول حقق فوزًا صعبًا وبشق الأنفس على ملعب أنفيلد رود على منافسه وست هام يونايتد 3/2 في الجولة الـ27 من البريمييرليج الإثنين الماضي.

ونجح ليفربول في تخطي رقم مانشستر سيتي وأصبح أكثر فريق في تاريخ البريميرليج تحقيقًا للانتصارات المتتالية على ملعبه بواقع 21 فوز متتالي.

وبتسجيله هدف في وست هام، بات محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول في المركز الرابع على قائمة أفضل هدافي الريدز في تاريخ الدوري الإنجليزي معادلاً رقم لويس سواريز برصيد 69 هدفًا.