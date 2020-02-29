الهولندي كوبيرس يقود مباراة الأتحاد والشباب

السبت 29 فبراير 2020

كشف الأتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم التحكيم لمواجهة الأتحاد والشباب والمقرر بدايتها في التاسعة و 40 دقيقة مساء اليوم علي ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويدير المباراة الهولندي بيورن كوبيرس "حكم الساحة" و يعاونه كلاً من ساندر فان رويكل و إيروين زينسترا و خالد الجهني" حكم رابع" و بول فان بويكل"حكم فيديو" و ياسر السلطان"مساعد حكم الفيديو". وتقام مباراتين أخريتين اليوم بين الفتح والوحدة في تمام الساعة الثالثة و40 دقيقة و الأتفاق وأبها في تمام الساعة السادسة و 20 دقيقة.

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ويأتي طاقم تحكيم المباراتين كالتالي:

- مواجهة الفتح والوحدة، يديرها خالد الطريس"حكم ساحة" و يعاونه كلاً من عمر الجمل و فيصل القحطاني و محمد البريدي"حكم رابع" وإيفان بيبيك"حكم فيديو" و عبد الرحيم الشمري" مساعد حكم فيديو".

-مواجهة الأتفاق وأبها، يقودها السويدي أندرياس إيكبيرج" حكم ساحة" و يعاونه كلاً من ستيفان هالبيرج و ميهمت كلوم و أحمد الرميخاني" حكم رابع" و إيغور باجاك" حكم فيديو" و خلف الشمري" مساعد حكم الفيديو".