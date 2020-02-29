- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سواريز يكشف عن شرط التجديد التلقائي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020
كشف مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عن أن عقده يحمل شرط تجديد تلقائيا.
وتنتهي صفقة سواريز الحالية مع بلوغرانا في حزيران 2021، ومع ذلك يمكنه أن يرى ذلك يمتد إلى حزيران 22 إذا لعب 60 في المئة على الأقل من المباريات المتاحة له في موسم 2020/21.
وأوضح سواريز ان "هناك خيار في العقد انه في العام المقبل إذا لعبت 60 في المئة من الألعاب المتاحة لي، سأجدده".
وتابع: "أنا سعيد هنا وعائلتي أيضا. أنا حيث كنت دائمًا أريد أن أكون وأشعر بالفائدة، لكن القرار يجب أن يأتي من النادي، وأريد أن أبقى هنا ولكن هذا لا يعتمد علي".
كانت هذه تفاصيل خبر سواريز يكشف عن شرط التجديد التلقائي مع برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.