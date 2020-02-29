سواريز يكشف عن شرط التجديد التلقائي مع برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

كشف مهاجم ​برشلونة​، ​لويس سواريز​، عن أن عقده يحمل شرط تجديد تلقائيا.

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وتنتهي صفقة سواريز الحالية مع بلوغرانا في حزيران 2021، ومع ذلك يمكنه أن يرى ذلك يمتد إلى حزيران 22 إذا لعب 60 في المئة على الأقل من المباريات المتاحة له في موسم 2020/21.

وأوضح سواريز ان "هناك خيار في العقد انه في العام المقبل إذا لعبت 60 في المئة من الألعاب المتاحة لي، سأجدده".

وتابع: "أنا سعيد هنا وعائلتي أيضا. أنا حيث كنت دائمًا أريد أن أكون وأشعر بالفائدة، لكن القرار يجب أن يأتي من النادي، وأريد أن أبقى هنا ولكن هذا لا يعتمد علي".