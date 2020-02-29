راموس: ميسي من الأفضل على مر التاريخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

كشف اللاعب الإسباني سيرجيو ​راموس​ عن تقديره الكبير لنجم ​برشلونة​ ليونيل ميسي، وعلى الرغم من التنافس بين برشلونة و​ريال مدريد​، إلا أنه لا يزال يعتبره أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق.



وقال راموس: "لدي احترام كبير له. أعتقد أنه واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ. آمل ألا يكون يوم الأحد هو يومه، فهذا يعني أننا قد أنجزنا مهمتنا، ومن الأفضل أن نحصل على نتيجة جيدة".

وأضاف: "أتمنى له كل التوفيق كزميل محترف طالما أنه لا يؤثر علينا سلبًا! إنه أمر صعب، لكن لديه احترامي الأقصى، وأعتقد أنه واحد من الأفضل".