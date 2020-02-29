لامبارد عن عقد ويليان: حديثه جاء في وقت غير مثالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

يصر مدرب ​تشيلسي​، ​فرانك لامبارد​، على استمرار محادثات تجديد العقد مع ​ويليان​.



ورفع ويليان الغطاء عن مستقبله في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أجرى مقابلة مع قناة تلفزيونية برازيلية كشف خلالها الجناح، الذي ينتهي عقده في الصيف، عن رغبته في توقيع صفقة جديدة مدتها ثلاث سنوات مع تشيلسي ، لكنهم عرضوا عليه شروطًا جديدة لعامين فقط.

Advertisements

قال لامبارد: "إن المحادثات مستمرة".

وتابع: "ربما لم يكن حدبث ويليان جاء في توقيت مثالي، لكن يتم سؤالي عنه كل ثلاثة أيام هنا، الناس يريدون شكلا واضحا من أشكال الإجابة".

واضاف: "المحادثات جارية، وويلي هو في وضع المستمر. لم ينته الامر بعد. سوف نرى".