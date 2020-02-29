جوارديولا واحتمال العودة الى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

تعتبر العودة إلى ​برشلونة​ احتمالا لمدرب ​مانشستر سيتي​، ​بيب جوارديولا​.



هذا هو ادعاء كاتب سيرة ​ليونيل ميسي​، غوييم بلاغي.

Advertisements

وقال: "بيب جوارديولا من كبار المعجبين ببرشلونة، فهو يحب برشلونة، إنه نادي حياته".

وتابع: "ما الذي يفعله في مانشستر سيتي؟ هناك إجابة بسيطة مفادها أن الجميع خارج كاتالونيا لا يعرفون. بيب جوارديولا ليس هناك لأن الزعماء الموجودين في المكان لا يريدون نفوذه ولا يريدون أن يكون ​يوهان كرويف​ معلمهم".

واضاف: "هل بإمكان غوارديولا العودة إلى برشلونة تحت رئاسة جديدة؟ بعد مانشستر سيتي، فإنه يود سنة أخرى في ناد قبل تولي زمام المنتخب الوطني. يعتقد الجميع في برشلونة أن عصر ما بعد ميسي يجب أن يقوده هو"

وقال: "يرغب ​فيكتور فونت​ (المرشح لرئاسة النادي) في إقناعه بالقدوم، فقد التقيا عدة