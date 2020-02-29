اخبار الرياضه

بايرن ميونيخ وساني في انتظار وكلاء اللاعب الجدد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ وساني في انتظار وكلاء اللاعب الجدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

يواجه ​بايرن ميونيخ​ تأخيرا في خططه لتسوية العلاقات مع لاعب خط وسط ​مانشستر سيتي​، ​ليروي ساني​.

Advertisements

وفي حين أن الطرفين حريصان على انجاز عملية النقل المتفق عليها، فإن تغيير الوكلاء يعني أنه لا يمكن التفاوض رسميًا على أي شيء آخر لمدة شهر آخر.

وتقول BILD إنه حتى حلول شهر نيسان يصبح وكلاء ساني الجدد واضحين للتحدث مع بايرن نيابة عنه.

في هذه الأثناء، حقق المهاجم الألماني عودة ناجحة مع فريق السيتي تحت 23 عاما أمس ضد ​آرسنال​. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها منذ تعرضه لإصابة في الركبة في بداية الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ وساني في انتظار وكلاء اللاعب الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا