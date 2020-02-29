بايرن ميونيخ وساني في انتظار وكلاء اللاعب الجدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 فبراير 2020

يواجه ​بايرن ميونيخ​ تأخيرا في خططه لتسوية العلاقات مع لاعب خط وسط ​مانشستر سيتي​، ​ليروي ساني​.

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وفي حين أن الطرفين حريصان على انجاز عملية النقل المتفق عليها، فإن تغيير الوكلاء يعني أنه لا يمكن التفاوض رسميًا على أي شيء آخر لمدة شهر آخر.

وتقول BILD إنه حتى حلول شهر نيسان يصبح وكلاء ساني الجدد واضحين للتحدث مع بايرن نيابة عنه.

في هذه الأثناء، حقق المهاجم الألماني عودة ناجحة مع فريق السيتي تحت 23 عاما أمس ضد ​آرسنال​. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها منذ تعرضه لإصابة في الركبة في بداية الموسم.