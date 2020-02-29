شكرا لقرائتكم إحالة تظلم محمود كهربا إلى لجنة الإستئناف باتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحالت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تظلم النادى الأهلى ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر إلى لجنة الإستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بينما أحال التظلم على باقى القرارات مثل عقوبة ياسر إبراهيم وأجاى إلى لجنة الانضباط.

فيما قرر اتحاد الكرة بإحالة تظلم الأهلى على عقوبة كهربا، إلى لجنة الاسئناف بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم ايقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن النادي الأهلي نفذ عقوبات لجنة الانضباط رغم بيانه الرسمي بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وفسر مسئولو الجبلاية حديثهم بأن الاهلي استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك وهم كهربا وياسر ابراهيم وأجاي ، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناء على شريط المباراة الأصلي والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبي للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا .

وأكد مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية قانونية بنسبة 100%، وأنه لا يشترط أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية قبل اعتمادها.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، أن ما يقال حول بطلان لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية غير صحيح على الإطلاق، مشددين على أن اللائحة الوحيدة التي يجب الرجوع فيها للجمعية العمومية هي لائحة النظام الأساسى.

تابع مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط تم نشرها على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر الماضى أي قبل انطلاق الدورى العام بيوم واحد، كما تم تسليمها لمسئولى الأهلى بمجرد طلبها.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.