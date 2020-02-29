شكرا لقرائتكم برنامج خاص لـ رمضان صبحي فى الأهلي للحاق بمواجهة صن داونز بجنوب أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُشرف الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي بالجهاز الفني للأهلي على برنامج خاص يخضع له رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الفترة الحالية بهدف تجهيزه للارتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً حيث يتدرب اللاعب برفقة أخصائي العلاج الطبيعي منذ أيام وواصل هذا البرنامج صباح اليوم ،السبت،على ملعب التتش بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السادسة من مساء اليوم،السبت، باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وارتفعت أسهم رمضان صبحى في السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا وفقاً للمناقشة التى تمت خلال الساعات الماضية بين فايلر وبين الجهاز الطبى حول إصابة اللاعب والتى تم خلالها الإتفاق على أن رمضان سيغيب عن مباراة الذهاب اليوم السبت، بإستاد القاهرة.

الجهاز الطبى للأهلى قرر حقن رمضان صبحي بـ"حقنة" مُسكنة للآلام للقضاء على الالتهابات التى يعانى منها اللاعب فى منشأ العضلة الخلفية والتى جعلت الجهاز الفنى للفريق يستبعده من مباراة صن داونز الليلة ومن المقرر أن يتم "حقن" رمضان صبحى خلال الساعات المقبلة حتى يكون جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

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وتعرض رمضان صبحى لأصابة بتمزق فى العضلة الخلفية يوم 17 ديسمبر الماضى فى أحد تدريبات ألفريق وشارك فى تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام بعد التعافى من الإصابة،وتم وضع برنامج خاص له للتعافي تماماً من إصابة الخلفية.

وأوضح المصدر أن رمضان صبحى عانى من التهابات بين منشأ العضلة الضامة، الأمر الذى تسبب فى تأخر عودته للملاعب، ويخشى الجهاز الفنى من تجدد الإصابة حال مشاركته فى المباريات، مؤكداً أن اللاعب لا يعانى من إصابة قوية ولن يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة كما تردد مؤخراً.

وأكد المصدر أن الجهاز ألفنى للفريق فضّل استبعاد رمضان صبحى من مباراة صن داونز السبت بسبب هذه الالتهابات التى ستختفى فى غضون الساعات المقبلة حسب تقدير الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود وسيتم تجهيزه وأصطحابه فى رحلة جنوب أفريقيا.