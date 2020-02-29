شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة بيراميدز وزاناكو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيراميدز وزاناكو



يختتم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز اليوم،السبت، استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبي في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يسعى خلالها بطل مصر إلى مواصلة عروضه ونتائجه الجيدة في مشوار السعي لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.

موعد مباراة زاناكو ضد بيراميدز



ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو فى الثالثة عصر غدا الأحد، بتوقيت القاهرة، على ستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، على أن تقام مباراة العودة بعد بأسبوع وتحديدا يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.



تدريب بيراميدز

بيراميدز وزاناكو



وعقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش مدرب بيراميدز عدة اجتماعات مكثفة مع لاعبيه طالب فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تسًهل من مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة خلال مارس الجاري،وأكد أن زاناكو خصم قوي وعنيد ويعتبر من أفضل الفرق الأفريقية داخل القارة في الوقت الحالي.

بيراميدز وزاناكو



وضمً المدرب الكرواتي 23 لاعبا لمباراة اليوم هم،أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور في حراسة المرمي،وفي الدفاع : محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون،وفي خط الوسط : عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا ،وفي خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.

بيراميدز وزاناكو



وأشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش بالأجواء في زامبيا قبل خوض مباراة زاناكو المقرر لها غدا الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال تشاتشيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا، إن الأجواء جيدة والإقامة كذلك، والفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب بالقاهرة والعبور للدور نصف النهائي من البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجاز تاريخي.

بيراميدز وزاناكو

وشدد على أن إدارة بيراميدز وفرت كل شيء للفريق من أجل إراحة البعثة وتحقيق الهدف الرئيسي والعودة بنتيجة جيدة من زامبيا، حيث وفرت الإدارة طائرة خاصة للبعثة بجانب فندق على أعلى مستوى وملاعب تدريب، وكلها أمور تجعل الفريق يلعب مباراة الأحد بكل قوة.



بيراميدز وزاناكو Advertisements

وتمنى تشاتشيتش أن يخرج اللقاء بنتيجة جيدة لصالح بيراميدز وأن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم في تلك المواجهة وينفذون تعليمات الجهاز الفني من أجل العودة بنتيجة مطمئنة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن بيراميدز جاء إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، مؤكدا أنه درس فريق زاناكو جيدا طوال الفترة الماضية وشاهد العديد من المباريات وبات يعرف كل شيء عنه، موضحا أنه يتمتع بلعب كرة قدم جماعية.