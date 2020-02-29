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شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة بيراميدز وزاناكو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيراميدز وزاناكو
يختتم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز اليوم،السبت، استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبي في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يسعى خلالها بطل مصر إلى مواصلة عروضه ونتائجه الجيدة في مشوار السعي لحصد اللقب لأول مرة في تاريخه.
موعد مباراة زاناكو ضد بيراميدز
ويحل بيراميدز ضيفا على زاناكو فى الثالثة عصر غدا الأحد، بتوقيت القاهرة، على ستاد لوساكا الوطنى بالعاصمة الزامبية، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، على أن تقام مباراة العودة بعد بأسبوع وتحديدا يوم الأحد الموافق 8 مارس المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.
تدريب بيراميدز
بيراميدز وزاناكو
وعقد الكرواتى أنتى تشاتشيتش مدرب بيراميدز عدة اجتماعات مكثفة مع لاعبيه طالب فيها بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تسًهل من مهمة الفريق في مباراة العودة بالقاهرة خلال مارس الجاري،وأكد أن زاناكو خصم قوي وعنيد ويعتبر من أفضل الفرق الأفريقية داخل القارة في الوقت الحالي.
بيراميدز وزاناكو
وضمً المدرب الكرواتي 23 لاعبا لمباراة اليوم هم،أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور في حراسة المرمي،وفي الدفاع : محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون،وفي خط الوسط : عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا ،وفي خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس.
بيراميدز وزاناكو
وأشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش بالأجواء في زامبيا قبل خوض مباراة زاناكو المقرر لها غدا الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال تشاتشيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا، إن الأجواء جيدة والإقامة كذلك، والفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب بالقاهرة والعبور للدور نصف النهائي من البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجاز تاريخي.
بيراميدز وزاناكو
وشدد على أن إدارة بيراميدز وفرت كل شيء للفريق من أجل إراحة البعثة وتحقيق الهدف الرئيسي والعودة بنتيجة جيدة من زامبيا، حيث وفرت الإدارة طائرة خاصة للبعثة بجانب فندق على أعلى مستوى وملاعب تدريب، وكلها أمور تجعل الفريق يلعب مباراة الأحد بكل قوة.
بيراميدز وزاناكو
وتمنى تشاتشيتش أن يخرج اللقاء بنتيجة جيدة لصالح بيراميدز وأن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم في تلك المواجهة وينفذون تعليمات الجهاز الفني من أجل العودة بنتيجة مطمئنة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن بيراميدز جاء إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، مؤكدا أنه درس فريق زاناكو جيدا طوال الفترة الماضية وشاهد العديد من المباريات وبات يعرف كل شيء عنه، موضحا أنه يتمتع بلعب كرة قدم جماعية.
بيراميدز وزاناكو
بيراميدز وزاناكو
وشدد قائد بيراميدز، على أن لاعبي فريقه لديهم حافز وتصميم شديد لمواصلة مشوار كأس الكونفدرالية لنهايته والتتويج باللقب الغالي في النهاية، واللاعبون تعاهدوا على تقديم مباراة قوية أمام زاناكو، مشددا على أنه مطمئن بشدة لحالة لاعبي فريقه وقدرتهم على العبور من هذه المرحلة.
بيراميدز وزاناكووأبدى السعيد ، إعجابه الشديد بملعب هيثرو الذي ستقام عليه مباراة الأحد، وأنه لمن الرائع أن يتواجد ملعب بهذه الإمكانيات الرائعة في دولة أفريقية، بخلاف ما كان يراه سابقا في رحلاته الأفريقية، موضحا أن خبرات لاعبي بيراميدز كبيرة رغم أنها المشاركة الأولى للفريق في البطولة، وأنه تحدث اجتمع مع اللاعبين الكبار بالفريق وطالبهم بالتركيز وتحقيق الانتصار ومواصلة مشوار البطولة القارية الحافل بالانتصارات هذا الموسم.
كما أكد أن الوضع مختلف تماما عند مواجهة زاناكو عن لقاءات دور المجموعات، لأنه يجب تحقيق نتيجة جيدة خارج الأرض تساعد على العبور للمرحلة التالية، مشددا على أن تحقيق الفوز في زامبيا لا يعني ضمان التأهل لأن هناك لقاء إياب بالقاهرة ويجب أن يكون التركيز كاملا طوال ١٨٠ دقيقة هي عمر مباراتي الذهاب والإياب.
بيراميدز وزاناكو
في المقابل أعلنت إدارة نادي زاناكو الزامبي تعلن عن دخول جميع الجماهير بالمجان في إستاد " الأبطال الوطني " بمدينة لوساكا في مباراتهم ضد نادي .
ويتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر، ونشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عدداً من الصور لرحلة سفر الفريق
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