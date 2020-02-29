شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف متى ينتهي عقاب كهربا الداخلي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا من مواجهة صن داونز المقرر إقامتها اليوم السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وذلك ليس لأسباب فنية فقط ولكن صدر ضد اللاعب قرار إيقاف من إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد أحداث مباراة السوبر ومشاركة اللاعب الواضحة في اشتعال الأحداث بين اللاعبين".

وعلم الخليج 365 أن محمود الخطيب رئيس النادي هو كلمة السر في إيقاف اللاعب وذلك لإعلاء مبادي وقيم الأهلي الذي لم ينتظر عقوبات لجنة الانضباط وقام بإيقاف اللاعب داخلياً، في الوقت الذي من المنتظر أن يكون قرار رفع الإيقاف عن اللاعب عن طريق محمود الخطيب أيضاً بالتنسيق مع الجهاز الفني، في الوقت الذي يوجد اتجاه أن يكون الايقاف لمدة مباراة واحدة ويتم اصطحاب اللاعب في رحلة جنوب أفريقيا.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة ضيفه صن دوانز الجنوب إفريقي ، وهم كلا من حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى فى اجتماعها أمس بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضى بين الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إدارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وإيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وأجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، كما قررت اللجنة، تغريم كل من الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه، وقررت أيضاً، منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

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