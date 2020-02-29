شكرا لقرائتكم 45 ميدالية حصيلة تتويج منتخب مصر للسلاح بالبطولة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج منتخب السلاح بـ 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة للناشئين و الشباب بغانا بواقع 19 ذهبية و 14 برونزية و 12 فضية محققا المركز الأول .
و جاءت الميداليات كالتالى :
الميداليات الذهبية
ابراهيم رمضان... سيف مبارزة ٢٠ سنة
محمد ياسين.... سيف مبارزة ١٧ سنة رجال
ادهم معتز.... ١٧ سنة سيف
جني البكري.... ١٧ سنة سيف
ادهم معتز.... ٢٠ سنة سيف
رودينة جعفر... ِ٢٠ سنة سيف مبارزة
رودينة جعفر.... ١٧ سنة سيف مبارزة
محمد حمزة ٢٠ سنة سلاح شيش
نهي هاني ٢٠ سنة سلاح شيش
محمود السيد ١٥ سنة سيف مبارزة
مايا شلش ١٥ سنة سيف مبارزة
ملك حمزة ١٥ سنة سلاح شيش
فارس البغدادي ١٥ سنة سلاح سيف
ريناد الدكش ١٥ سنة سلاح سيف
فرق سيف مبارزة شباب ٢٠ سنة
فرق سيف مبارة ٢٠ سنة انسات
فرق سلاح شيش ٢٠ سنة شباب
فرق سلاح شيش ٢٠ سنة انسات
فرق سلاح سيف ٢٠ سنة شباب
الميداليات الفضية
. محمد ياسين ٢٠ سنة سيف مبارزة
يوسف سناء ٢٠ سنة سلاح شيش
سلمي طارق ٢٠ سنة سيف مبارزة
سلمي طارق ١٧ سنة سيف مبارزة
ملك حمزة ١٧ سنة سلاح شيش
محمد الشرقاوي ١٧ سنة سلاح شيش
زياد نوفل ١٧ سنة سلاح شيش
ياسمين علي ١٧ سنة سيف
اينور هشام ١٥ سنة سيف مبارزة
محمد بهي ١٥ سنة سلاح شيش
سلمي هاني ١٥ سنة سلاح شيش
فرق سلاح السيف ٢٠ سنة بنات
بعثة السلاح
بعثة السلاح
الميداليات البرونزية
محمد ادم ٢٠ سنة سيف مبارزة
مدحت معتز ٢٠ سنه سيف
مازن العربي ٢٠ سنة سيف
مريم نزية ٢٠ سنة سيف مبارزة
سارة شومان ٢٠ سنه سيف
محمد السيد ١٧ سنة سيف مبارزة
محمد جابر ١٧ سنة سيف مبارزة
عائشه فؤاد ١٧ سنة سلاح شيش
اياد سامح ١٧ سنة سيف
فارس البغدادي ١٧ سنة سيف
يوسف فودة ١٧ سنة سلاح شيش
اية شريف ١٧ سنة سيف مبارزة
جني مدحت ١٧ سنة سيف
١٤ ساره الطويل ١٥ سنة سلاح شيش
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