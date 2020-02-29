حمادة أنور: الحكم ظلم الزمالك أمام الترجي والتوانسة يمارسون ضغط تحكيمي

جدة - عمرو شويل قال حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه فريقه تعرض للظلم التحكيمى أمام الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقان، أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك عبر حسابه على "تويتر":الترجي يمارس الضغط علي التحكيم كعادته في كل مباراة يخسرها حتي يكون التحكيم في صفه في مباراة العودة لكن الزمالك فاز في الملعب بفنياته وجماهيرية الوفيه وليس بالتحكيم ، بالعكس التحكيم ظلم الزمالك في عدم حصول بعض لاعبي الترجي علي الإنذار التاني والحرمان من لعب مباراة العودة".

وتعتبر تصريحات عضو مجلس الزمالك بعد تصريحات مسؤولو الترجى حول تعرض بطل تونس للظلم التحكيم حيث كان آخرها ما قاله مجدى تراوى، المدرب المساعد لفريق الترجى التونسي الذى قال أن الحكم المغربى راضوان جيد السبب الرئيسى فى هزيمة "الدم والذهب" أمام الزمالك وقال تراوى، فى تصريحات نشرتها صحيفة "تونس الرقمية"، "منذ أن علمنا بتعيين جيد للمباراة علمنا أنّ هذا الحكم سيأتى من أجل مهمة خاصة، الكل يعلم من أين هذا الحكم؟.. ولماذا تمّ تعيينه"، مضيفا "الحكم المغربى عبث باللقاء، وأشهر بطاقة حمراء فى وجه لاعبنا محمد على بن رمضان دون موجب حق، وهو الذى حكم فى نتيجة اللقاء، لذلك نقول له (برافو)".

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وأضاف المدرب المساعد لفريق الترجى التونسى، "فى الشوط الأول كان أداء الحكم عاديًا، وكأننا به قد طمأننا، لكن فى الثانى رأينا الوجه الحقيقى له، وبذل جهودًا حتى تنتهى المباراة بنتيجة تحسم فيها ورقة التأهل لمنافسنا، لكن هدفنا سيكون له وزن من ذهب" وواصل تراوى تصريحاته قائلا، "علينا أن نستعد جيدًا للقاء الإياب الذى سيكون مغايرًا تمامًا عن لقاء القاهرة، وإن شاء الله سننجح فى كسب ورقة التأهل من ملعب رادس وأمام جماهيرنا"، واختتم "قدمنا مباراة محترمة جدًا دخلناها جيدًا، وافتتحنا النتيجة، وكان بإمكاننا انهاء اللقاء منذ الشوط الأول لكن للأسف أضعنا عديد الفرص السانحة للتسجيل".

وأحرز ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27، نجح الفارس الأبيض فى تكرار الفوز على العملاق التونسي، بنفس النتيجة، قبل أسبوعين بعد تتويجه بلقب السوبر الأفريقى الذى أقيم فى الدوحة بقطر بينما ستقام مباراة الإياب فى دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب "رادس"، معقل فريق الترجى التونسى.