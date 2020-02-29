شكرا لقرائتكم العشرى يعقد جلسات نفسية للاعبى المصرى قبل مواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى جلسات نفسية مع لاعبيه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى ، حيث قام المدير الفنى بالتحدث مع لاعبى كل خط من خطوط الملعب على حدى لشرح الأدوار المطلوبة منهم وإزالة أي عوائق نفسية أو مشاكل تطاردهم فى الفريق ، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف "إدارة مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على ستاد السويس الجديد بحضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولي البتسواني جوشوا بوندو ، ومعه كل من الموزمبيقي أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتي سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسواني تشيبو موكاني جوبا جوبا .

كان طارق العشرى أقام معسكرا مغلقا للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى، خاصة أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

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كما عقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبي ناديه للحديث عن مباراة نهضة بركان المغربى طالبهم خلالها بضرورة فتح صفحة جديدة بداية من التركيز فى مباريات الكونفدرالية ثم تعديل نتائج الفريق محلياً على صعيد بطولة الدوري مشدداً على ضرورة الالتزام وتجنب الخروج عن النص لتجنب العقوبات المغلظة.

على صعيد مختلف استقر مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية على تنظيم رحلات للجماهير بأتوبيسات خاصة من أجل مؤازرة اللاعبين أثناء اللقاء حتى يكونوا دفعة معنوية بالرغم من قلة العدد المسموح به من الجهات الأمنية، إلا أن مجلس الإدارة أصر على ضرورة حضور الجماهير طبقا للعدد المسموح فى ظل الروح الجديدة التى بثها طارق العشرى منذ قدومه فى نفوس اللاعبين .

فى شأن مختلف، أثنى مسئولو نهضة بركان على الاستقبال الجيد الذى قام به مسئولو المصرى تجاههم فور وصولهم لمطار القاهرة وتقديم الورود مع توفير كافة سبل الراحة للبعثة بالكامل مؤكدين أن الأمر سيقابل بالمثل فى المغرب فى لقاء العودة فى إطار أواصر الصداقة التى تجمع الأندية المصرية بالأندية المغربية .