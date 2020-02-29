شكرا لقرائتكم مروان محسن يقود التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووفقاً لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأساسي الأقرب في مواجهة صن داونز سيكون كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول و محمد هاني.

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خط الوسط : أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاي، محمد مجدي قفشة ووليد سليمان ( أحمد الشيخ).

خط الهجوم : مروان محسن.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت وبالتحديد في تمام السادسة مساء على ملعب القاهرة "أستناد الرعب"، نظيره صن داونز الجنوب افريقي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا ، ويُدير لقاء الليلة الكونغولي نجامبو ندالا، وتقام مواجهة الأهلي وصن داونز في حضور 30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 الف بطلب من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى في المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلي مواجهة الليلة وهو يفكر في الثأر من بطل جنوب افريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة بمصر ، كما يرغب الأهلي في مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، في أخر مباراة خاضها الأهلي قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمني مسئولو الأهلي النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق في مواجهة الإياب، خاصة وأن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013 ، وأستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافي قبل العودة من جديد للمشاركة في مباريات فريقه، في الوقت الذي يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة في صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان.