أسوان يلتقى وادى دجلة وديا الاثنين استعدادا للمقاصة فى الدوري

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يحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة ، وتحت القيادة الفنية لمجدي عبد العاطي فاز أبناء الجنوب في 4 مباريات، وتعادلوا في 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر.
ومن المقرر أن يختتم أسوان معسكره في القاهرة بمواجهة مع الإنتاج الحربي في الخامس من مارس المقبل، وكان الفريق قد دخل في معسكر إعداد عقب الخروج من كأس مصر بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في دور الـ 16 بنتيجة 2/1.
ويقدم أسوان أداءً مميزاً في الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفني للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدي عبد العاطي إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثاني وضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة في الموسم الأول بعد الصعود من دوري المظاليم.
وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلي بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندري على أرضه في الأسكندرية بهدف نظيف.
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