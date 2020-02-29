شكرا لقرائتكم الأهلي ضد صن داونز .. سمير عدلي يطير إلى جنوب أفريقيا للترتيب لبعثة الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر سمير عدلي المدير الإداري لفريق الأهلي في الحادية عشر من مساء اليوم السبت ، إلى جنوب أفريقيا للترتيب لبعثة الفريق والإطمئنان على الملاعب وفندق الإقامة قبل سفر الفريق في الحادية عشر من مساء غداً ، الأحد، لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أفريقيا .

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا ثمانية ساعات و10 دقائق حيث من المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج في السابعة و10 دقائق من صباح غداً الأثنين على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

وتراجعت إدارة النادي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

وقرر مجلس النادى الأهلي بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.

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ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث تطير البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج فى الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.

من جهته أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة الأهلى لمواجهة صن داونزوالتى جاءت كالتالى: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

واستبعد رينيه فايلر 8 لاعبين من القائمة وهم كل من: حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.