شكرا لقرائتكم الاطمئنان على أوباما ومشاركة شيكابالا وعبد الله جمعة فى مران الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الجهاز الفنى للزمالك، جلسة مع يوسف أوباما مهاجم الفريق، على هامش التدريبات اليوم، السبت، فى حضور الجهاز الطبى للاطمئنان على إصابته بالركبة التي أبعدته عن مباراة الترجي التونسي، التى أقيمت أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والذى انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك، البرنامج التأهيلي للاعب لبدء تنفيذه بداية من مران الغد للاستعداد لمواجهة الترجى، فى لقاء الإياب المقرر له يوم الجمعة القادم فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا فيما قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بمنح راحة لعدد كبير من اللاعبين بعد مباراة الترجي التونسي أمس على رأسهم المجموعة التي شاركت في المباراة وهم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد زيزو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد وكابونجو كاسونجو.

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فيما حرص سامي الشيشيني المدرب العام للزمالك على قيادة المران ببعض الجمل الفنية لينفذها اللاعبين في المران، وركز الجهاز الفني على العناصر الأساسية وعلى رأسهم شيكابالا وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وعمر السعيد لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل تحسبا لحاجة الفريق لجهودهم.

وتواجد محمود شيكابالا وعبد الله جمعة لاعبى الفريق، في مران اليوم لخوض برنامج تدريبي إضافي رغم حرص الجهاز الفني على منح كل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي أمس، راحة، وتواجد الثنائي في التدريبات برفقة إسلام جابر وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد حسن بجانب وجود 4 ناشئين في المران.

ويستعيد الزمالك جهود يوسف أوباما فى المباراة المقبلة للفريق أمام الترجى التونسى، فى لقاء العودة، بعد تفضيل إراحته فى مباراة الذهاب حتى لا تتفاقم إصابته، خاصة بعدما شارك اللاعب بشكل أساسى مع الفريق طوال الفترة الماضية، حيث شارك اللاعب مع الفريق الأبيض فى 23 مباراة بمختلف البطولات فى الموسم الجارى.