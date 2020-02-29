«موقعة الثأر».. الأهلي يسعى لرد اعتباره أمام صن داونز.. القائمة والغيابات والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.. ومجلس الإدارة يحضر المباراة

بحضور 30 ألف متفرج، يواجه النادى الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي فى المباراة التي تجمعهما فى السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحقيق نتيجة إيجابية

ويدخل المارد الأحمر المباراة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية، وتخطى عقبة الفريق الجنوب إفريقي، وتعويض الخروج المبكر من البطولة في العام الماضي أمام نفس الفريق وهزيمة مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل لا شيء. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ساعياً للثأر

ويدخل المارد الأحمر اللقاء ساعياً للثأر من بطل جنوب إفريقيا، وذلك بعد الهزيمة التي مني بها امامه في الموسم الماضي بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا، وهي النتيجة التي أطاحت بالمارد الاحمر من البطولة بعدما إكتفي بالفوز بهدف في لقاء العودة بمصر.

مصالحة الجماهير

كما يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره بعد خسارة لقب كأس السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح.

مواجهة الإياب

ويبحث الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، عن تحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز قبل مواجهة الإياب لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة وتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013.

ويرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.

فايلر

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

خط الدفاع : محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف

علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني

خط الوسط : حسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم : مراوان محسن، أليو بادجي، جونيور أجايى.

وأعلن فايلر، استبعاد 8 لاعبين من قائمة المباراة.

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قائمة المستبعدين

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: “حمدي فتحي ، سعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم “كهربا” وصالح جمعة”.

مجلس الإدارة يحضر اللقاء

وفي نفس السياق، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ الحضور في مدرجات استاد القاهرة لمؤازرة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في السادسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء قرار مجلس إداراة الأهلي بالحضور؛ نظرًا لأهمية المباراة، حيث يطمح المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة، وتخطي عقبة الفريق الجنوب الإفريقي، وتعويض الغياب المبكر من البطولة في العام الماضي أمام نفس الفريق.

اللقاب الإفريقي التاسع

ويسعى لاعبو المارد الأحمر إلى تحقيق اللقب الإفريقي التاسع للفريق، واستعادة كأس الأميرة السمراء الغائب عن دولاب بطولات الأهلي منذ عام 2013.

ماذا قالت الصحف الجنوب إفريقية عن اللقاء المرتقب؟

سلطت صحف جنوب إفريقيا الضوء على مباراة اليوم بين فريقي الأهلي وصن داونز.

وقالت صحيفة "سوبر سبورت": "الأهلي يبحث عن الثأر من صن داونز في دوري أبطال إفريقيا".

وعلّقت صحيفة "The Southafrican" على المباراة قائلة: "توقعات كبيرة من صن داونز في مباراته أمام الأهلي، بعدما نجحوا في الفوز عليه في آخر زيارة له في جنوب إفريقيا بنتيجة 5-0".

فيما أفادت صحيفة "Extra Time Media" بأن "صن داونز في مواجهة الأهلي الباحث عن الانتقام بعد هزيمة الموسم الماضي".

معلق المباراة

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن معلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة الأهلي وصن داونز إلى المصري علي محمد علي.

القنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، والخامسة مساءً بتوقيت تونس، والرابعة عصرًا بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beinsports hd 1، كما تذاع عبر التردد الأرضي للقناة الثانية المجانية.

مدرب صن داونز

وقال موسمياني، مدرب صن داونز، إن مواجهة الأهلي ستكون صعبة في ظل النتائج الإجابية التي يقدمها المارد الأحمر، وخماسية العام الماضي لن تتكرر،فهزيمة الأهلي بخمسة أهداف تحدث مرة واحدة في التاريخ.