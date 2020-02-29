شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز.. مروان محسن يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على تشكيل فريقه فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة فإن التشكيل الأساسى الأقرب فى مواجهة صن داونز سيكون كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة ووليد سليمان (أحمد الشيخ).

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خط الهجوم: مروان محسن.

ويستضيف فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء اليوم السبت، وبالتحديد فى السادسة مساءً، باستاد القاهرة "أستاد الرعب"، نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ويُدير لقاء الليلة الكونغولى نجامبو ندالا.

وتقام مواجهة الأهلى وصن داونز فى حضور 30 ألف مشجع من أنصار الفريق الأحمر، بعد موافقة الجهات الأمنية على زيادة العدد من 10 الى 30 ألفاً بطلب من مجلس النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، لضمان مؤازرة الفريق على أفضل مستوى فى المواجهة المرتقبة، يدخل الأهلى مواجهة الليلة وهو يفكر فى الثأر من بطل جنوب أفريقيا بعد الهزيمة المذلة أمامه فى الموسم الماضى بنفس الدور بخمسة أهداف نظيفة فى مباراة الذهاب ببريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة بمصر، كما يرغب الأهلى فى مصالحة جماهيره بعد خسارة بطولة السوبر أمام الزمالك بركلات الترجيح، فى أخر مباراة خاضها الأهلى قبل الصدام مع صن داونز.

ويُمنى مسئولو الأهلى النفس لتحقيق نتيجة مريحة أمام صن داونز تعين الفريق فى مواجهة الإياب، خاصة أن الإدارة الحمراء تعد العدة لحسم النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الغائبة عن دولاب بطولات الأهلى منذ عام 2013، واستبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، رمضان صبحى لاعب الفريق من حساباته الفنية، خاصة وأن اللاعب لازال بحاجة لأسبوع إضافى قبل العودة من جديد للمشاركة فى مباريات فريقه، فى الوقت الذى يعتمد فايلر على عناصر الخبرة المتواجدة فى صفوف الفريق لحسم مواجهة صن داونز، وعلى رأسهم الحارس محمد الشناوى وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى وعمرو السولية ووليد سليمان.