شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: لاعبو بيراميدز تعاهدوا على الفوز.. خبراتنا تساعدنا أمام زاناكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله السعيد، لاعب الأهلى السابق ونادى بيراميدز الحالى، إنه يتوقع مباراة صعبة للغاية أمام زاناكو عندما يحل بيراميدز ضيفاً عصر غد، الأحد، على بطل زامبيا فى مباراة ذهاب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف عبد الله السعيد، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، أن زاناكو فريق جيد وقوى للغاية، ويمتلك خبرات كثيرة فى أفريقيا بفضل مشاركات عديدة، مشيراً إلى أن لاعبى بيراميدز يمتلكون كذلك خبرات كبيرة فى القارة السمراء ستمكنهم من التعامل الجيد مع بطل زامبيا واللعب على تحقيق نتيجة مميزة تمنح بيراميدز أفضلية التأهل للدور نصف النهائي.

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وشدد قائد بيراميدز على أن لاعبى فريقه لديهم حافز وتصميم شديد لمواصلة مشوار كأس الكونفدرالية لنهايته والتتويج باللقب الغالى فى النهاية، واللاعبون تعاهدوا على تقديم مباراة قوية أمام زاناكو، مؤكدا في الوقت ذاته أنه مطمئن لحالة لاعبى فريقه وقدرتهم على العبور من هذه المرحلة.

عبد الله السعيد أبدى إعجابه الشديد بملعب هيثرو الذى ستقام عليه مباراة الأحد، وأنه لمن الرائع أن يتواجد ملعب بهذه الإمكانيات الرائعة فى دولة أفريقية، بخلاف ما كان يراه سابقا فى رحلاته الأفريقية، موضحا أن خبرات لاعبى بيراميدز كبيرة رغم أنها المشاركة الأولى للفريق فى البطولة، وأنه اجتمع مع اللاعبين الكبار بالفريق وطالبهم بالتركيز وتحقيق الانتصار ومواصلة مشوار البطولة القارية الحافل بالانتصارات هذا الموسم.

وكشف السعيد أن الوضع مختلف تماما عند مواجهة زاناكو عن لقاءات دور المجموعات، لأنه يجب تحقيق نتيجة جيدة خارج الأرض تساعد على العبور للمرحلة التالية، مشدداً على أن تحقيق الفوز فى زامبيا لا يعنى ضمان التأهل لأن هناك لقاء إياب بالقاهرة ويجب أن يكون التركيز كاملا طوال 180 دقيقة هى عمر مباراتى الذهاب والإياب.