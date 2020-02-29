شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر يخوض 4 وديات فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق نادى مصر ، بقيادة إيهاب جلال، على خوض فريقه 4 مواجهات وديه فى إطار معسكر أكتوبر الذى ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل للاستعداد للدور الثانى بالدورى. ومن المقرر أن يخوض فريق نادى مصر غداً، الأحد، أولى وديات المعسكر أمام الإعلاميين، قبل أن يلتق كوكاكولا الثلاثاء ثم جولدى الأربعاء وأخيرا حرس الحدود الخميس.

وقرر الجهاز الفنى بفريق نادى مصر تصعيد عدد من الناشئين إلى صفوف الفريق الأول لتجريبهم فى المعسكر، حيث يخوض الفريق مرانا اليوم ومرانا صباحا غدا قبل اللقاء الودى.

خسر فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال من نظيره إنبى وديا الخميس ٢/١ فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل الثلاثاء أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

Advertisements

ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال كلاً من: أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، و يتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.

ويحتل نادى مصر المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 10 مباريات، ويأمل مجلس نادى مصر، تحسين النتائج وعودة الانتصارات تحت القيادة الفنية الجديدة لخالد جلال، ليبتعد الفريق الصاعد حديثًا إلى صفوف الدورى الممتاز، عن منطقة الخطر، وشبح الهبوط والعودة مُجددًا لدورى الدرجة الثانية.