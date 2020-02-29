شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن خطة الاستعداد لمباراة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، إقامة تدريبات الدراويش بشكل طبيعى يومى السبت والأحد، فيما يخوض الفريق مباراة ودية الاثنين المقبل مع الإنتاج الحربى باستاد السلام ويحصل بعدها اللاعبون على إجازة من المران يوم الثلاثاء ويستأنف الفريق تدريباته الأربعاء والخميس والجمعة، فيما يدخل معسكراً مغلقاً بداية من السبت المقبل 7 مارس استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها 9 مارس على استاد الإسماعيلية بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام .

وحقق الإسماعيلى فوزاً على فريق أسوان بثلاثة مقابل هدف فى الودية التى جمعتهما أمس الجمعة، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى.

أهدف المباراة سجلهم كل من أحمد مدبولى هدف “ركلة جزاء” ومحمد حمدى زكى هدفين بينما سجل إبراهيم جلال هدف أسوان.

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وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس المقبل موعداً للسفر للمغرب لملاقاة الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، ويحتاج الدراويش فى مواجهة الرجاء لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى نهائى البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الاصفر بهدف دون رد .

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.