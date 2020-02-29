شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يختتم ودياته بمواجهة زهرة الجنوب استعداداً لنادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على مواجهة نظيره أسوان الخميس المقبل باستاد السلام فى ختام ودياته استعداداً لمواجهة نادى مصر، حيث يواجه الإنتاج نظيره الإسماعيلى الاثنين المقبل باستاد السلام، ثم يلاقى الداخلية الثلاثاء باستاد كلية الشرطة بالعباسية استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدورى، ويواجه الفريق نادى مصر، 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

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على الجانب الآخر، شدد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري.

وأثنى مختار على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة، وأكد المدير الفنى للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر فى التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التى حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسي.