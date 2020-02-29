شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية فى معسكر المصرى قبل مواجهة نهضة بركان بفرمان من العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، جلسات نفسية مع لاعبيه قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، وتحدث المدير الفنى مع لاعبى كل خط من خطوط الملعب على حدة لشرح الادوار المطلوبة منهم، وإزالة أى عوائق نفسية أو مشاكل تطاردهم فى الفريق.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى، المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد السويس الجديد بحضور 1000 مشجع ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية إلى طاقم تحكيم يقوده حكم الساحة الدولى البوتسوانى جوشوا بوندو، ومعه كل من الموزمبيقى أرسينيو مارينجولا مساعد حكم أول والليسوتى سورو فاتساوان “مساعد حكم ثاني” بالإضافة إلى الحكم الرابع البتسوانى تشيبو موكانى جوبا جوبا .

كان طارق العشرى أقام معسكرا مغلقا للفريق فور توليه المسئولية بمدينة الإسماعيلية لرفع المعدل البدنى للفريق ومعرفة كل كبيرة وصغيرة به من أجل إعادة هيكلته مرة أخرى، خاصة أن هناك عددا كبيرا من اللاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الجهاز الفنى السابق لأسباب متعددة ويهدف العشرى إلى عودتهم من جديد فكان هذا المعسكر أفضل إعداد لهؤلاء اللاعبين .

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كما عقد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى اجتماعاً مع لاعبى ناديه للحديث عن مباراة نهضة بركان المغربى طالبهم خلالها بضرورة فتح صفحة جديدة بداية من التركيز فى مباريات الكونفدرالية ثم تعديل نتائج الفريق محلياً على صعيد بطولة الدورى مشدداً على ضرورة الالتزام وتجنب الخروج عن النص لتجنب العقوبات المغلظة.

على صعيد مختلف استقر مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية على تنظيم رحلات للجماهير بأتوبيسات خاصة من أجل مؤازرة اللاعبين أثناء اللقاء حتى يكونوا دفعة معنوية بالرغم من قلة العدد المسموح به من الجهات الأمنية، إلا أن مجلس الإدارة أصر على ضرورة حضور الجماهير طبقا للعدد المسموح فى ظل الروح الجديدة التى بثها طارق العشرى منذ قدومه فى نفوس اللاعبين .

فى شأن مختلف، أثنى مسئولو نهضة بركان على الاستقبال الجيد الذى قام به مسئولو المصرى تجاههم فور وصولهم لمطار القاهرة وتقديم الورود مع توفير كافة سبل الراحة للبعثة بالكامل مؤكدين أن الأمر سيقابل بالمثل فى المغرب فى لقاء العودة فى إطار أواصر الصداقة التى تجمع الأندية المصرية بالأندية المغربية .