تشاتشيتش: بيراميدز فى زامبيا للتأهل.. ودرسنا المنافس جيدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح تشاتشيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا، أن الأجواء جيدة والإقامة كذلك، والفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب بالقاهرة والعبور للدور نصف النهائي من البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجاز تاريخي.
وشدد المدرب على أن إدارة بيراميدز وفرت كل شيء للفريق من أجل إراحة البعثة وتحقيق الهدف الرئيسي والعودة بنتيجة جيدة من زامبيا، حيث وفرت الإدارة طائرة خاصة للبعثة بجانب فندق على أعلى مستوى وملاعب تدريب، وكلها أمور تجعل الفريق يلعب مباراة الأحد بكل قوة.
المدرب أشاد بملعب المباراة استاد هيثرو والذي يتسع لحوالي 70 ألف متفرج، موضحا أن أرضيته جيدة للغاية وتساعد لاعبي بيراميدز على تقديم مستواهم الطبيعي، مشيدا بالاستقبال المميز كذلك للبعثة والتعامل معها منذ لحظة الوصول إلى لوساكا.
وتمنى تشاتشيتش أن يخرج اللقاء بنتيجة جيدة لصالح بيراميدز وأن يبذل اللاعبون قصارى جهدهم في تلك المواجهة وينفذون تعليمات الجهاز الفني من أجل العودة بنتيجة مطمئنة إلى القاهرة، مشيرا إلى أن بيراميدز جاء إلى زامبيا من أجل الفوز والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، مؤكدا أنه درس فريق زاناكو جيدا طوال الفترة الماضية وشاهد العديد من المباريات وبات يعرف كل شيء عنه، موضحا أنه يتمتع بلعب كرة قدم جماعية.
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