شكرا لقرائتكم خبر عن #افريقيا_يا_اهلي.. الجماهير تطالب بالثأر واللعب بروح قتالية أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات وتنطلق مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب إفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى، فى حلم استعادة اللقب الإفريقى الغائب منذ عام 2013 عن بطولات القلعة الحمراء، مما جعل جماهير الأهلى، عبر منصات السوشيال ميديا، تدشن هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي، طالبوا من خلاله لاعبو الفريق اللعب بروح قتالية عالية وتحقيق الفوز والثأر من الهزيمة العام الماضى أمام نفس الفريق بخماسية.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال محمد سليم: "كونوا على الموعد كما عودتونا، يوم الأهلى ولا شيء غير الأهلى، روح الفانلة الحمرا اوعوا تنسوها، اللون الأحمر هو رمز البطولة"، وقال أحمد السحلى: "أنت بتلعب للأهلى، إياك تنسى الأمجاد، العب يلا واكسب، فى الكورة احنا الأسياد".

وقال أحمد رفعت: "أتتذكرون الوعد الذى أخذتوه أمامنا، أتتذكرون وقوف الجماهير بجانبكم ذلك اليوم، نحن فى انتظار تنفيذ وعدكم، فى انتظار رجوع هيبة الأهلى الأفريقية، كونوا رجال وعرفوهم من هو النادى الأهلى، من هو ملك القارة السمراء، عاهدنا ابطال فقاتلوا بروح الانتصار"، وقال الأسوانى: "النهاردة لازم نرد كرامتنا ونكسبهم خمسة وستة كمان لو ينفع".





أما إسلام أبو زيد، فقال: "العب برجولة، موت ع الكورة، إفريقيا للكبار وانت الأسطورة"، وقال إبراهيم بسيونى: "أربع حروف كتبوا الإنجاز، هو أهلى أهلى الإعجاز، بطولاته تزيد بطولاته تزيد والنسر يحلق عالى لفوق، فاكرين رادس؟ فاكرين جاروا؟ فاكرين الأهلى فى اليابان؟، جمهوره معاه وفى أى مكان أهلاوى ارفع راسك فوق".

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وقرر مجلس إدارة النادى الاهلي بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث قرر المجلس الأهلاوى برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة فى مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر فى لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل فى جنوب أفريقيا.





ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق فى جنوب أفريقيا، حيث تطير البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج فى الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.





من جهته أعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائمة الأهلى لمواجهة صن داونزوالتى جاءت كالتالى: محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.





واستبعد رينيه فايلر 8 لاعبين من القائمة وهم كل من: حمدى فتحى وسعد الدين سمير ورمضان صبحى بسبب الإصابة، وشريف إكرامى وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.

وعُقد عصر أمس، الجمعة، الاجتماع الفنى للمباراة بمقر النادى بالجزيرة، وشهد الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من حيث مواعيد وصول الفريقين إلى الملعب والبدء فى عمليات الإحماء، تقرر أن يرتدى النادى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدى صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.