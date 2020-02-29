شكرا لقرائتكم خبر عن 7 انتصارات و3 مدربين تلخص مشوار الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي لمواجهة صعبة عندما يستضيف صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى السادسة مساء اليوم باللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا في نسخته القائمة.

الأهلي قطع مشواراً طويلاً قبل تلك المواجهة الصعبة، وحقق المارد الأحمر قبل بلوغ ربع نهائي البطولة 7 انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، تحت القيادة الفنية لثلاثة مدربين، وبدأ الفريق الأحمر البطولة تحت ولاية مارتن لاسارتي، قبل أن يرحل ليتولى محمد يوسف المسئولية بشكل مؤقت، ثم يتولى رينيه فايلر المسئولية الفنية بشكل كامل.

الدور التمهيدى الأول

استهل الأهلي مشواره فى الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة فريق اطلع برة السوداني، وفاز الفريق الأحمر 4/0 فى مباراة الذهاب و9/0 فى الإياب.

الدور التمهيدى

التقى الأهلي مع نظيره كانو سبورت فى الدور التمهيدى الثانى للبطولة، وفازالأهلي 2/0 فى الذهاب و4/0 بالإياب.

دور المجموعاتالخسارة من النجم 1/0 فى تونس

استهل الأهلي مشواره فى دور المجموعات بالخسارة أمام النجم الساحلي فى تونس فى مباراة مثيرة تحكيمياً حيث تعرض أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر للطرد فى الدقائق الأولى للقاء.

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الفوز على الهلال السوداني 2/1

فاز الأهلي على الهلال السوداني فى اللقاء الثانى بدور المجموعات بهدفين مقابل هدف.

الفوز على بلاتينيوم ستارز 2/0

حقق الأهلي ثانى انتصاراته فى دور المجموعات على بلاتينيوم بثنائية نظيفة.

التعادل مع بلاتينيوم 1/1

حسم التعادل الإيجابى اللقاء الرابع للأهلي فى دور المجموعات أمام بلاتينيوم فى لقاء العودة، لتشتعل المنافسة فى مجموعة الفريق الأحمر.

الفوز على النجم فى القاهرة 1/0

عاد الأهلي وفاز على النجم الساحلي فى القاهرة ليثأر من هزيمته الأولى خارج الديار.

التعادل مع الهلال فى السودان 1/1

تعادل الأهلي مع الهلال السوداني فى اللقاء الأخير بدور المجموعات، حيث حسم تأشيرة التأهل كثانى مجموعته بعد النجم الساحلي.