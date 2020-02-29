شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يغيب عن مران الزمالك قبل رحلة رادس.. وعودة عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عن مران الفريق اليوم، السبت، بعد حصوله على إذن من الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بالغياب عن التدريبات على أن ينتظم مع الفريق بداية من مران الغد، ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أمس، الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران اليوم، السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس لخوض مباراة العودة وتواجد جنش بالأمس على مقاعد بدلاء الفريق ولكنه حصل على راحة من مران اليوم إلى جانب محمد أبو جبل الذى تواجد فى التشكيل الأساسى بالأمس فى اللقاء الذى انتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.

فيما انتظم محمد عواد حارس مرمى الزمالك فى التدريبات الجماعية تحت قيادة مدربه عمرو عبد السلام بعدما كان حصل على راحة فى اليومين الماضيين قبل مباراة الترجى الأخيرة وأدى عواد التدريبات برفقة زميله محمد صبحى حارس الفريق.

وفضل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، سفر الفريق على متن طائرة خاصة إلى تونس، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة وتجنبًا لإرهاق اللاعبين فى ظل المباريات المتلاحقة التى يخوضها الأبيض فى البطولات المختلفة، خاصة فى ظل سعى المجلس فى تحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى وفاز فريق الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، وسط حضور 30 ألف مشجع، تقدم الترجى فى الدقيقة 27 عن طريق عبد الرؤوف غيث، قبل أن يتعادل محمد أوناجم للزمالك فى الدقيقة 30 ويحرز أشرف بن شرقى هدف التقدم فى الدقيقة 72، ومحمود علاء الهدف الثالث من ضربة جزاء فى الدقيقة 93.