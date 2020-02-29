اخبار الرياضه

19 ذهبية و 12 فضية و14 برونزية حصيلة فراعنة السلاح فى البطولة الأفريقية بغانا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ذهبية و 12 فضية و14 برونزية حصيلة فراعنة السلاح فى البطولة الأفريقية بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب السلاح فى الحصول على 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة للناشئين والشباب بغانا بواقع 19 ذهبية و14 برونزية و12 فضية محققا المركز الأول.

وجاءت الميداليات كالتالى :

الميداليات الذهبية

 ابراهيم رمضان... سيف مبارزة ٢٠ سنة

 محمد ياسين.... سيف مبارزة ١٧ سنة رجال

 ادهم معتز.... ١٧ سنة سيف

 جني البكري.... ١٧ سنة سيف

 ادهم معتز.... ٢٠ سنة سيف

رودينة جعفر... ِ٢٠ سنة سيف مبارزة

 رودينة جعفر.... ١٧ سنة سيف مبارزة

 محمد حمزة ٢٠ سنة سلاح شيش

 نهي هاني ٢٠ سنة سلاح شيش

 محمود السيد ١٥ سنة سيف مبارزة

 مايا شلش ١٥ سنة سيف مبارزة

 ملك حمزة ١٥ سنة سلاح شيش

 فارس البغدادي ١٥ سنة سلاح سيف

 ريناد الدكش ١٥ سنة سلاح سيف

 فرق سيف مبارزة شباب ٢٠ سنة

 فرق سيف مبارة ٢٠ سنة انسات

 فرق سلاح شيش ٢٠ سنة شباب

 فرق سلاح شيش ٢٠ سنة انسات

 فرق سلاح سيف ٢٠ سنة شباب

الميداليات الفضية

. محمد ياسين ٢٠ سنة سيف مبارزة

يوسف سناء ٢٠ سنة سلاح شيش

 سلمي طارق ٢٠ سنة سيف مبارزة

Advertisements

سلمي طارق ١٧ سنة سيف مبارزة

 ملك حمزة ١٧ سنة سلاح شيش

محمد الشرقاوي ١٧ سنة سلاح شيش

 زياد نوفل  ١٧ سنة سلاح شيش

 ياسمين علي ١٧ سنة سيف

 اينور هشام ١٥ سنة سيف مبارزة

 محمد بهي ١٥ سنة سلاح شيش

 سلمي هاني ١٥ سنة سلاح شيش

 فرق سلاح السيف ٢٠ سنة بنات


بعثة السلاح

 

الميداليات البرونزية

 محمد ادم ٢٠ سنة سيف مبارزة

مدحت معتز ٢٠ سنه سيف

 مازن العربي ٢٠ سنة سيف

 مريم نزية ٢٠ سنة سيف مبارزة

 سارة شومان ٢٠ سنه سيف

محمد السيد ١٧ سنة سيف مبارزة

محمد جابر ١٧ سنة سيف مبارزة

 عائشه فؤاد ١٧ سنة سلاح شيش

 اياد سامح ١٧ سنة سيف

 فارس البغدادي ١٧ سنة سيف

 يوسف فودة ١٧ سنة سلاح شيش

 اية شريف ١٧ سنة سيف مبارزة

جني مدحت ١٧ سنة سيف

١٤ ساره الطويل ١٥ سنة سلاح شيش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 19 ذهبية و 12 فضية و14 برونزية حصيلة فراعنة السلاح فى البطولة الأفريقية بغانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا