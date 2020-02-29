شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تظلم النادى الأهلى ضد قرار لجنة الانضباط بإيقاف محمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بينما أحال التظلم على باقى القرارات مثل عقوبة ياسر إبراهيم وأجاى إلى لجنة الانضباط.

وجاء قرار اتحاد الكرة بإحالة تظلم الأهلى على عقوبة كهربا، إلى لجنة الاستئناف بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم، لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن النادى الأهلى نفذ عقوبات لجنة الانضباط رغم بيانه الرسمى بالتأكيد على رفضه للقرارات وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

وفسر مسئولو الجبلاية حديثهم بأن الأهلى استبعد اللاعبين الموقوفين من جانب لجنة الانضباط من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك، وهم كهربا وياسر إبراهيم وأجاى، بعدما تأكدوا من أن اللجنة اتخذت العقوبات بناءً على شريط المباراة الأصلى والسيديهات الخاصة بهيئة أبو ظبى للإعلام وكاميرات تقنية الفيديو وعددها 16 كاميرا .

وأكد مسئولو الجبلاية أن لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية قانونية بنسبة 100%، وأنه لا يشترط عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية قبل اعتمادها.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن ما يقال حول بطلان لائحة لجنة الانضباط بالجبلاية غير صحيح على الإطلاق، مشددين على أن اللائحة الوحيدة التى يجب الرجوع فيها للجمعية العمومية هى لائحة النظام الأساسى.

وتابع مسئولو الجبلاية، أن لائحة لجنة الانضباط تم نشرها على الموقع الرسمى لاتحاد الكرة يوم 20 سبتمبر الماضى أى قبل انطلاق الدورى العام بيوم واحد، كما تم تسليمها لمسئولى الأهلى بمجرد طلبها.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت يوم الخميس الماضى بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى ما يلى على ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:

إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.