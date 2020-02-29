بسبب كورونا تأجيل 5 مباريات بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسمياً تأجيل 5 مباريات بالدوري الإيطالي ضمن منافسات الجولة الـ26 بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا.
وجاءت قمة إنتر ميلان ويوفنتوس التي كان من المقرر أن تُقام غداً الأحد، على رأس الـ5 مباريات التي تم تأجيلها.
وكان الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، قرر في وقت سابق إقامة عدداً من المواجهات المقبلة فى إطار منافسات الدورى دون جماهير.
وعلى الرغم من قرار عدم حضور جمهور للمباريات بسبب انتشار فيروس كورونا، قرر الاتحاد الإيطالي تأجيل المباريات، صباح اليوم السبت.
وحدد الاتحاد الإيطالي 13 مايو المقبل موعداً للخمس مباريات التي تم تأجيلها من الجولة الـ26 بالدوري الإيطالي.
وبجانب لقاء إنتر ويوفنتوس، تم تأجيل 4 مباريات آخرى هي: ميلان وجنوى، بارما وسبال، أودينيزي وفيورنتينا، وساسولو وبريشيا.
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