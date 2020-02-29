مران الزمالك.. تدريبات إضافية لشيكابالا وعبدالله جمعة.. وجلسة مع أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قام الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بمنح راحة لعدد كبير من اللاعبين بعد مباراة الترجي التونسي أمس الجمعة، على رأسهم المجموعة التي شاركت في المباراة.

وحقق الزمالك فوزاً مهماً على الترجي في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك أن الجهاز الفني قرر إراحة عدداً من اللاعبين الذين شاركوا في المباراة وهم محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وزيزو واوناجم وبن شرقي ومصطفى محمد .

وشهد المران انتظام محمد عواد حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية تحت قيادة مدربه عمرو عبد السلام بعدما كان حصل على راحة في اليومين الماضيين قبل مباراة الترجي الأخيرة.

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وأدى عواد التدريبات برفقة زميله محمد صبحي في ظل حصول محمد أبو جبل على راحة بقرار من كارتيرون بمنح الأساسيين الذي شاركوا في مباراة أمس راحة من التدريبات، كما حصل محمود جنش على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني.

وتواجد محمود عبدالرازق شيكابالا وعبد الله جمعة لاعبا الفريق في مران اليوم لخوض برنامج تدريبي إضافي رغم حرص الجهاز الفني على منح كل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الترجي التونسي أمس راحة.

وتواجد الثنائي في التدريبات رفقة إسلام جابر وعمر السعيد ومصطفى فتحي ومحمد عنتر وأحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد حسن بجانب وجود 4 ناشئين في المران.

وعقد الجهاز الفني جلسه مع يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق فى حضور طبيب الفريق للاطمئنان على إصابته بالركبة التي أبعدته عن مباراة الترجي التونسي أمس، وسيحدد الجهاز الفني البرنامج التأهيلي للاعب لبدء تنفيذه بداية من مران الغد للاستعداد لمواجهة الترجي بمباراة الإياب.

وحرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق على قيادة المران ببعض الجمل الفنية لينفذها اللاعبين في المران، وركز الجهاز الفني على العناصر الأساسية شيكابالا وعبد الله جمعة ومصطفى فتحي وعمر السعيد لتجهيزهم للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل تحسبا لحاجة الفريق لجهودهم.