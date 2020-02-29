المدير الفني للإسماعيلي: الرجاء خصم عنيد.. ونتمنى التتويج بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:
قال المدير الفني المدير الفني للإسماعيلي، الفرنسي جوميز، إنه يتمنى التتويج بالبطولة العربية خلال الموسم الجاري؛ لإسعاد جماهير ناديه في كل مكان.
ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي 15 مارس المقبل ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي البطولة العربية بعدما أنهى الدراويش لقاء الذهاب بالفوز بهدف نظيف.
وأضاف جوميز، في تصريحات خاصة ليلاكورة اليوم السبت:"أعلم تمامًا أن الكل في الإسماعيلي يأمل في البطولة في ظل غياب البطولات عن النادي منذ سنوات، نواجه خصمًا قويًا وعنيدًا في الدور قبل النهائي من البطولة العربية".
وأتم المدير الفني للإسماعيلي حديثه بالإشارة إلى تحقيقهم نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف وينتظرهم شوط قوي آخر في المغرب، مضيفًا:"الكل في حالة تركيز تام وعزيمة للمرحلة المقبلة فلدينا مواجهة يوم ٩مارس بافتتاحية الدور الثاني أمام الجونة ثم مواجهة الرجاء المغربي".
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