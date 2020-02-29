مصدر لمصراوي: خطوة جديدة من اتحاد الكرة تجاه تصريحات مسؤولي أبوظبي الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم مخاطبة مجلس أبوظبي الرياضي، بشأن طلب تفسيراً رسمياً لتصريحات مسؤولي قناة "أبوظبي الرياضية" فيما يخص ملف أحداث السوبر المصري.

وسبق وقام يعقوب السعدي، بالتأكيد على عدم إرسال أي مواد "فيديو" من القناة لاتحاد الكرة تخص أحداث ما بعد مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة رداً على محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.

ووفقا للمصدر الذي رفض الكشف عن إسمه، في حديثه ليلا كورة، فإن اتحاد الكرة، أرسل خطاباً رسمياً لمجلس أبو ظبي الرياضي للاستفسار حول تصريحات بعض مسؤولي قناة "أبوظبي الرياضية" التي تتنافى مع الواقع بخصوص الاستعانة الاتحاد بـ"اسطوانة" من مباراة السوبر.

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وقال المصدر "مجلس أبوظبي الرياضي مشكوراً حصل على الاسطوانة من مؤسسة أبو ظبي للإعلام التابع لها القناة وهذا ما أكده سهيل العريفي من مجلس أبو ظبي في تصريحاته والتي أكد خلالها صحة ما أورده اتحاد الكرة".

وواصل "تصرف مسؤول قناة أبوظبي الرياضية لم يتوقف عند إحداث أزمة وبلبلة في الشارع الرياضي وتعمد الهجوم على أعضاء اتحاد الكرة، لكن أيضا أصدر خطابا رسميا للنادي الأهلي ينفي خلاله تسلم الاتحاد المصري أسطوانة المباراة".

واختتم المصدر "ما حدث تسبب في تأجيج الأزمة على غير حقيقتها، واتحاد الكرة قام بالاستفسار عن السبب وراء ما حدث".