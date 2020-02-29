تشاتشيتش : إدارة بيراميدز وفرت كل السبل لراحة بعثة الفريق في زامبيا

أكد أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، أن إدارة النادي وفرت كل السبل من أجل راحة بعثة الفريق، في زامبيا إستعداداً لمواجهة زاناكو.

وقال تشاتشيتش خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة "إدارة

بيراميدز وفرت كل شيء للفريق من أجل إراحة البعثة، وتحقيق الهدف الرئيسي والعودة بنتيجة جيدة من زامبيا".

وتابع "وفرت الإدارة طائرة خاصة للبعثة

بجانب فندق على أعلى مستوى وملاعب تدريب، وكلها أمور تجعل الفريق يلعب مباراة الأحد بكل قوة".

ويستعد بيراميدز في الثالثة عصر غد الأحد لمواجهة زاناكو الزامبي، على ملعب الغروب في لوساكا، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية الافريقية.