علق نبيل معلول المدير الفني السابق للمنتخب التونسي لكرة القدم على لقاء الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي الذي سيجمع بينهم مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ونشر معلول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي العالمي "تويتر" قائلًا :" تعتبر مباراة الأهلي وصن داونز أحد أقوى مواجهات الدور ربع النهائي نظرا للقيمة الفنية المتقاربة بين الناديين". :" تعتبر مباراة الأهلي وصن داونز أحد أقوى مواجهات الدور ربع النهائي نظرا للقيمة الفنية المتقاربة بين الناديين". وأضاف قائلًا :" الأهلي المصري مع مدربه فايلر اكتسب شخصية افتقدها في السنوات الماضية وأمسى فريقا رصينا له طابع تكتيكي يعتمد على الاستحواذ والانتقال السريع بالكرة في الربع الأخير من الملعب". يعتمد على الاستحواذ والانتقال السريع بالكرة في الربع الأخير من الملعب". Advertisements ويتطلع الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لتحقيق الفوز بفارق الأهداف مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة المتعطشة للتويج باللقب الإفريقي. ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا غدًا الأحد لمواجهة فريق صن داونز في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقام يوم 7 مارس القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. معلول يعلق على لقاء الأهلي وصن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.