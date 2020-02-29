رابط سريع.. شاهد بث مباشر الاهلي وصن داونز اليوم السبت 29-2-2020 "يلا كورة"

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في السادسة مساء اليوم السبت، وبحضور 30 ألف متفرج، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية ليضع قدمًا في نصف النهائى.

وتذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة beinsports HD 1 بتعليق “علي محمد علي”، ويدير المباراة الحكم الكونغولي نجامبو ندالا.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأهلي، ويطمح لاعبو المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية وتخطي عقبة صن داونز، وتعويض الخروج المبكر من البطولة في العام الماضي أمام نفس الفريق.

ويرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت

الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.

وقال موسمياني، مدرب صن داونز، إن مواجهة الأهلي ستكون صعبة علينا في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق الأحمر خلال هذه الفترة.

وتابع:” خماسية الموسم الماضي لن تتكرر، والأهلي يفكر في الفوز علينا بخماسية، وهذا يمثل ضغطا عليه خلال المباراة يوم السبت المقبل”.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها السادسة مساء غدٍ السبت، على استاد القاهرة في

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ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير

خط الدفاع : محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني

خط الوسط : حسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو.

خط الهجوم : مراوان محسن، أليو بادجي، جونيور أجايى.

وأعلن فايلر، استبعاد 8 لاعبين من قائمة مباراة صن داونز، التي ستقام غدا السبت على استاد برج القاهرة الدولي.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: “حمدي فتحي ، سعد الدين سمير ورمضان صبحي بسبب الإصابة، وشريف إكرامي وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمود عبد المنعم “كهربا” وصالح جمعة”.



لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)