أشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، بالأجواء في زامبيا قبل خوض مباراة زاناكو المقرر لها غدا الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
أوضح تشاتشيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا، أن الأجواء جيدة والإقامة كذلك، والفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب بالقاهرةوالعبور للدور نصف النهائي من البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجاز تاريخي.
ويستعد بيراميدز في الثالثة عصر غد الأحد لمواجهة زاناكو الزامبي، على ملعب الغروب في لوساكا، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية الافريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يشيد بالأجواء في زامبيا قبل مواجهة زاناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.