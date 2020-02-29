مدرب بيراميدز يشيد بالأجواء في زامبيا قبل مواجهة زاناكو

أشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، بالأجواء في زامبيا قبل خوض مباراة زاناكو المقرر لها غدا الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح تشاتشيتش في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة الزامبية لوساكا، أن الأجواء جيدة والإقامة كذلك، والفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على إكمال المهمة في الإياب بالقاهرة

والعبور للدور نصف النهائي من البطولة التي يأمل في التتويج بلقبها وتحقيق إنجاز تاريخي.

ويستعد بيراميدز في الثالثة عصر غد الأحد لمواجهة زاناكو الزامبي، على ملعب الغروب في لوساكا، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي البطولة الكونفدرالية الافريقية.