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قناة مفتوحة لمشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

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تراقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في الساعة السادسة مساء اليوم ضمن منافسا ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعرض لقاء الأهلي ضد صن داونز مجانَا عبر قناة تايم سبورتس الأرضية

ويعلق عليها حاتم بطيشة، على أن يبدأ الاستديو التحليلي للقاء في تمام الخامسة مساء.

ويحضر اللقاء 30 ألف مشجع لمؤازرة المارد الأحمر الذي يسعى للثأر من خسارته

بخماسية في العام الماضي من صن داونز.

 


لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا)

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