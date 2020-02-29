شاهد.. عبد الجواد: أوباما لا يمكن تعويضه وبن شرقي من أذكى اللاعبين

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن يوسف اوباما نجم الزمالك، لا يمكن أن يتم تعويض غيابه عن صفوف الفريق الأبيض. وقال عبد الجواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تعليقاً على مباراة الترجي: "علي روقان بعد ماتش الترجي: محمود علاء وضربات الجزاء...انت ضارب ايه؟ ده ولا اجزخانة بحالها؟!". مباراة الترجي: "علي روقان بعد ماتش الترجي: محمود علاء وضربات الجزاء...انت ضارب ايه؟ ده ولا اجزخانة بحالها؟!". وواصل "بن شرقي من اكتر اللعيبة الذكية اللي شفتها وعنده حتة تقل وهدوء في ال١٨ عالمية، ومحدش عارف يعوض اوباما ف مركزه وخاصة واجبه الدفاعي". اللي شفتها وعنده حتة تقل وهدوء في ال١٨ عالمية، ومحدش عارف يعوض اوباما ف مركزه وخاصة واجبه الدفاعي". يذكر أن الزمالك حقق أمس الجمعة إنتصار ساحق على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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