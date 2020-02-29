شاهد.. ليفربول يحتفي بهدف محمد صلاح في واتفورد

احتفى فريق ليفربول الإنجليزي، بهدف محمد صلاح الشهير في مرمى واتفورد، قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان لقاء الدور الأول إنتهى بين الفريقين بهدفيندون رد، سجلهما محمد صلاح، وجاء الهدف الثاني من لعبة بالكعب من النجم المصري بشكل رائع لتسكن شباك واتفورد.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول
ويستعد ليفربول في السابعة والنصف مساء اليوم لمواجهة واتفورد، وعينه على الثلاث نقاط ليقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي، حيث يمنحه الإنتصار في 4 مواجهات اللقب بشكل رسمي.
شاهد الهدف :
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