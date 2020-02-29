“أرقام الكلاسيكو” | ريال مدريد مُهدد بأسوأ رقم في تاريخه أمام برشلونة

يتساوى ريال مدريد وبرشلونة على مستوى 72 فوزًا في الدوري الإسباني، عبر تاريخ مباريات الكلاسيكو ، لكن فريق زين الدين زيدان يواجه تاريخًا غير مرغوب فيه يوم الأحد.

الفريق الملكي بلا فوز على منافسه التقليدي في سبع مباريات بالدوري، مما يعني أن الفشل في التغلب على برشلونة في سانتياجو بيرنابيو، سوف يسجل أسوأ رقم للنادي في تاريخ كلاسيكو.

ليس ذلك فحسب ، بل أن الفريق الكتلوني في سلسلة انتصارات متتالية في أربع مباريات في رحلاتهم بالدوري إلى مدريد، ولديهم مدرب يمتلك سجلاً مبهرًا ضد ريال مدريد.

واجه “كيكي سيتين” اللوس ميرنجيز ثماني مرات كمدرب في الدوري، وكما يوضح التاريخ، فإن أرقامه تتحدث عن نفسها، ومباراته الأولى تحت راية برشلونة سوف تكون “تاريخية”.

ما هو تاريخ كيكي سيتين ضد ريال مدريد؟

في زياراته الثمانية السابقة لسانتياجو بيرنابيو كمدرب، فاز سيتيان مرتين، وتعادل مرتين، وخسر أربعة. قد لا يبدو هذا مؤثراً بشكل كبير لفريق مثل برشلونة، ولكن ماذا عن لاس بالماس وريال بيتيس؟

في موسم 2015-16 خسر سكان جزر الكناري مع سيتين 3-1 أمام رافائيل بنيتيز في مدريد. في الموسم التالي ، مع زين الدين زيدان، تم عكس النتيجة، وفاز لا بالماس في مباراة سجل فيها المذهل كريستيانو رونالدو مرتين في الدقائق الأخيرة.

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جاءت زيارته التالية مع بيتيس في سبتمبر عام 2017، عندما سجل أنطونيو سانابريا في الثواني القاتلة ليحقق فوزًا مشهورًا، في اليوم الأخير من الموسم الماضي، كان سيتين يحتفل مرة أخرى في ملعب برنابيو، وهذه المرة عندما حقق لورين مورون وجيسي رودريغيز انتصارًا مستحقًا تمامًا 2-0.

مقارنة بين سيتين ومدربي برشلونة

لم يخسر سيتين سوى نصف رحلاته إلى البرنابيو، وهي نفس نسبة “لويس إنريكي”، الذي فاز في مباراتين وخسر مباراتين من مبارياته الأربع هناك.

إنه تحسن ملحوظ أيضًا عن سجل فالفيردي، فقد فاز بتسع من زياراته البالغ عددها 29 مرة مع برشلونة وأتلتيك بلباو وإسبانيول ، وخسر 15 مرة وتلقى 52 هدفًا.

أما جوارديولا فيمتلك السجل الأفضل، حيث فاز بعشر مباريات، وتعادل في أربع، وخسر مثلهم، من أصل 18 مباراة في البرنابيو.