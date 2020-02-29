اخبار الرياضه

ماركا | ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع رأس حربة في صيف 2020

0 نشر
مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

بدأت إدارة نادي في التخطيط من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وهذا في أعقاب الإخفاق في تسجيل أكثر من هدف، ضمن ذهاب ثمن نهائي ضد مانشستر سيتي.

وراجع الجهاز الفني للوس ميرنجيز بقيادة الفرنسي “زين الدين زيدان” شريط المباراة، ورأى أن هناك خلل واضح في الانتشار الهجومي، نظرًا لتواجد مساحة شاغرة بشكل شبه دائم، حين يتحرك بنزيمة لخلخلة دفاع المنافسين.

وكان الدون “” هو اللاعب الذي يستغل تلك المساحة، ويسجل من أنصاف الفرص، وبعد رحيله في صيف 2018، افتقد السانتياجو بيرنابيو لأهم سلاح هجومي فتاك على مستوى العالم.

Advertisements

من هو مهاجم ريال مدريد القادم؟

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن الإدارة الملكية، استهدفت أكثر من اسم، وفي مقدمتهم موهبة بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند” الذي سجل 10 أهداف مؤخرًا من ثمانية مباريات مع أسود الفيستقالين.

كما استفسر الرئيس “فلورنتينو بيريز” وفق المصدر ذاته، عن احتمالية مغادرة “تيمو فيرنر” لفريقه لايبزيج، بجانب تجديد المفاوضات مع هدّاف الإنتر “لوتارو مارتينيز”.

مهاجم ريال مدريد القادم
من هو مهاجم ريال مدريد القادم؟

يذكر أن تعاقد إدارة ريال مدريد في الصائفة الماضية مع المهاجم الصربي “لوكا يوفيتش”، لم يؤت ثماره حتى الآن، حيث سجل الأخير هدفين فقط في آخر 770 دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماركا | ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع رأس حربة في صيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا