ماركا | ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع رأس حربة في صيف 2020

بدأت إدارة نادي ريال مدريد في التخطيط من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وهذا في أعقاب الإخفاق في تسجيل أكثر من هدف، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

وراجع الجهاز الفني للوس ميرنجيز بقيادة الفرنسي “زين الدين زيدان” شريط المباراة، ورأى أن هناك خلل واضح في الانتشار الهجومي، نظرًا لتواجد مساحة شاغرة بشكل شبه دائم، حين يتحرك بنزيمة لخلخلة دفاع المنافسين.

وكان الدون “كريستيانو رونالدو” هو اللاعب الذي يستغل تلك المساحة، ويسجل من أنصاف الفرص، وبعد رحيله في صيف 2018، افتقد السانتياجو بيرنابيو لأهم سلاح هجومي فتاك على مستوى العالم.

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من هو مهاجم ريال مدريد القادم؟

وأوضحت صحيفة “ماركا” أن الإدارة الملكية، استهدفت أكثر من اسم، وفي مقدمتهم موهبة بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند” الذي سجل 10 أهداف مؤخرًا من ثمانية مباريات مع أسود الفيستقالين.

كما استفسر الرئيس “فلورنتينو بيريز” وفق المصدر ذاته، عن احتمالية مغادرة “تيمو فيرنر” لفريقه لايبزيج، بجانب تجديد المفاوضات مع هدّاف الإنتر “لوتارو مارتينيز”.

يذكر أن تعاقد إدارة ريال مدريد في الصائفة الماضية مع المهاجم الصربي “لوكا يوفيتش”، لم يؤت ثماره حتى الآن، حيث سجل الأخير هدفين فقط في آخر 770 دقيقة.