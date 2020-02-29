رياضة | الزمالك يجهز أوباما لمباراة الترجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز أوباما لمباراة الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش مران اليوم على ملعب النادي بميت عقبة.

واطمأن الجهاز الفني على إصابة اللاعب والبرنامج التأهيلي المحدد له وموعد عودته للمشاركة مع الفريق من جديد.

ويعول الجهاز الفني الكثير على أوباما وعودته للمشاركة في مباراة الترجي التونسي بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بنتيجة ٣-١ في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.