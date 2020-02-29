رياضة | قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إحالة تظلم نادي الأهلي ضد إيقاف محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجي وذلك في أزمة عقوبات السوبر المصري.

وأحال مجلس الجبلاية باقي التظلمات مثل عقوبات ياسر إبراهيم وجونيور أجايي إلى لجنة الانضباط وذلك لأنها لا تقبل أي تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

عقوبات السوبر المصري

إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

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إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.