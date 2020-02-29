رياضة | مواجهات مرتقبة في المجموعة الثامنة من القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مرتقبة في المجموعة الثامنة من القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام عصر اليوم مواجهات الجولة 21 بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث وتأتي المباريات كالتالي:- يستضيف عثماثون طنطا نظيره بلطيم علي ملعب استاد طنطا، ويتواجه مركز شباب الحنفي مع سبورتنج كاسل علي ملعب بلطيم. Advertisements ويحل مطوبس ضيفا علي كفر الشيخ متصدر المجموعة، ويتقابل سيدي سالم مع صيد المحلة علي ملعب الأول. وعلي ملعب دسوق يواجه شباس الشهداء مع دسوق صاحب الأرض، ويخرج اتحاد بسيون لملاقاة الحامول، وفي ختام المواجهات يواجه الزعفران نظيره سمنود

ترتيب المجموعة 1 - كفر الشيخ 47 نقطة

2- صيد المحلة 47 نقطة

3- عثماثون 41 نقطة

4- الحامول 37 نقطة

5- سمنود 35 نقطة

6- سبورتنج كاسل 28 نقطة

7- شباس الشهداء 25 نقطة

8-دسوق 22 نقطة

9- مطوبس 22نقطة

10- بلطيم 20 نقطة

11- الزعفران 19 نقطة

12- سيدي سالم 17نقطة

13- اتحاد بسيون 17 نقطة

14- الحنفي 6 نقاط

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